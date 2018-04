Tahle sexy Slovenka vás pořádně rozpálí! Je trojnásobnou světovou šampionkou díky tomuhle neuvěřitelnému tělu

Timea Trajtelová Super.cz

Je trojnásobnou mistryní světa a dvojnásobnou šampionkou Evropy v bikini fitness. Sexy Slovenka žijící v Praze Timea Trajtelová získává ve světě jednu medaili za druhou. "Obnáší to nonstop péči o sebe. V posilovně i doma v kuchyni. Bikini fitness je sportovní modeling. Jedno s druhým jde ruku v ruce," řekla Super.cz Timea.

Tvrdě na sobě maká. "Můj týden vypadá tak, že cvičím každý den. Když jsem v rýsovací fázi, mám tréninky i dvojfázové," vysvětluje. Kdy měla naposledy sladké? "Čokoládu jsem si dala v neděli, měla jsem předtím soutěž, tak jsem si ji dala jako odměnu. A teď už musím čekat zase do další soutěže," vysvětluje. "Maso, zelenina, vajíčka, rýžové chlebíky. Takhle zhruba vypadá můj jídelníček," vysvětlila Timea, která je velmi úspěšná na sociální síti, na Instagramu má přes 200 tisíc fanoušků. Sexy brunetka je také úspěšnou modelkou, je tváří světově proslulé řecké kosmetické značky.

Jak docílit takových úspěchů? "Sportuji od dětství, je důležitý sportovní základ. Tréninku se věnuji od sedmnácti letech, je to pět let, poprvé jsem se stala mistryní světa v devatenácti letech. Trvalo dva roky se dostat do formy. Je hrozně důležitá genetika, koncept postavy a pak samozřejmě celý trénink," dodala. ■