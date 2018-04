Říbal s Mašlíkovou mají utrum: Kvůli vtípku moderátora o dětech je stáhli ze Snídaně s Novou

Moderátorská dvojice byla na nějakou dobu stažena ze Snídaně s Novou. Foto: Archiv TV Nova

Minulý týden Říbal během živého vysílání ranní relace, kterou pravidelně uvádí s kolegyní Hankou Mašlíkovou (35), začal řešit případ uhořelých dětí v Rusku s tiskovým mluvčím pražských hasičů Martinem Kavkou. „Ty děti byly zamčené. Zamknout někoho do nějakého prostoru, to prostě nemůžete udělat. Tam musí být volné únikové cesty,“ vysvětloval Kavka v rozhovoru a Říbal ho najednou přerušil: „Martine, máte děti? No, tak někdy je přece musíte někam zavřít. Aby byl klid!“ pronesl se smíchem, ke kterému se přidala i Hanka. Za to od diváků ihned sklidil velkou kritiku.

A ani Nova to nenechala bez povšimnutí. Přestože měli oba moderovat úterní ranní relaci, nebylo tomu tak. Místo nich se na obrazovce objevil Aleš Lehký, Gábina Partyšová a Pavel Svoboda. „Na základě událostí z minulého týdne jsme se rozhodli Petra Říbala na měsíc stáhnout z moderování Snídaně s Novou,“ řekla Super.cz tisková mluvčí Jana Ondrejechová. Neplánovanou přestávku ve Snídani s Novou si tak po dobu jednoho měsíce musí dát i Říbalova kolegyně Mašlíková.

Za svůj výrok se moderátor vzápětí omluvil. ■