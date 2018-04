Tenhle recept, jak se stát spisovatelkou, se vám může zdát dost bizarní: Porodit tři děti za 21 měsíců

Lucie Nachtigallová Super.cz

"Nechtěla jsem neaktivně sedět doma. Ne, že by mě děti nebavily, ale vymyslela jsem podnikání, které mohu dělat s nimi. O víkendech dělám Pohádkové lesy, a to je balím tatínkovi do auta, ať s nimi jede na chatu. A dopoledne, když jsou ve školách, tak píšu knížky," vysvětlila dělbu svého času Lucka.

Vydala dva díly svého Deníku fejsbukové matky, chystá se třetí a nyní vydala, tak trochu bokem, ještě Výpravy s křížovkou, které jsou podrobnými návody na výlety, jež se dají absolvovat s dětmi.

"Pět let jsem byla na facebooku a přátelé mi říkali, že by bylo možná dobré udělat z toho knihu. Tu moji stránku teď navštěvuje dvě stě tisíc lidí týdně. Sama jsem z toho byla překvapená, ale protože to bylo tak úspěšné, vydala jsem knížku, pak druhou. Připravovaný třetí díl by se měl týkat posledních tří let," prozradila.

"I kniha, kterou jsme teď pokřtili, vznikla tak nějak přirozenou cestou. Chodila jsem s dětmi na výlety, psala jsem o nich, na výlety s námi začaly chodit další maminky s dětmi a bavilo je to. A bavilo je i to, co o nich píšu. Tak jsem je začala publikovat na webu, a i když to bylo za úplatu, lidi to zajímalo. Tak jsem ze stovky výletů za posledních deset let vybrala patnáct nejzajímavějších a kniha byla na světě," uzavřela. ■