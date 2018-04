Ivana Chýlková by klidně mohla vydat desku: Herečka přijala další nabídku na muzikál. Jen z tance má trochu strach

Ivana Chýlková Super.cz

Čím je starší, tím více pěveckých rolí dostává. Herečka Ivana Chýlková (54) prý zpívá ráda. Svěřila nám ale, že už jí trochu dělá problém naučit se muzikálové choreografie. Pokaždé do toho ale jde. Bere to jednak jako výzvu, navíc si pořádně protáhne tělo.

Chýlkovou vídáme v posledních letech zejména v představeních v divadle Studio DVA, stálé angažmá má ovšem v Činoherním klubu. Teď si ale odskočila ke konkurenci. Bude hrát v novém muzikálu Holmes v Hudebním divadle v Karlíně. "Už jsem tady dělala Zpívání v dešti, Producenty a naposledy ve Vraždách za oponou, takže je průběžná spolupráce," upřesnila.

"Jediné divadlo, kde nezpívám, je právě Činoherní klub. A zpívat jsem začala od té doby, kdy začaly přicházet nabídky," krčila rameny Chýlková, přičemž jedním z jejích prvních muzikálů byl Galileo Janka Ledeckého, s nímž opět chystá spolupráci.

Kdyby chtěla, mohla by asi klidně vydat i desku. "Nabízeli mi to a nabízejí, ale mám jeden problém. Nemám v hudbě žádný vyhraněný vkus. Mám ráda polku i jazz. Hlavně, že si zpívám," připustila, že zpěv je nejen zdrojem obživy, ale i koníčkem. Celé dny si prý zpívá i doma.

Jediné, co na zkoušení muzikálů úplně nemiluje, jsou zkoušky choreografií. "Když jsem byla mladší, hned jsem si to zapamatovala. Teď už to musím víckrát opakovat. Texty se učím dobře, pohybově už je to trošku horší," připustila. ■