Strach znovu ožil: Brenda z Beverly Hills má horší krevní testy a bojí se návratu těžké nemoci

Shannen Doherty se bojí, že se rakovina opět přihlásí o slovo. Profimedia.cz

Nádor prsu loni po náročné chemoterapii a ozařování ustoupil, ale jarní krevní testy u herečky ukázaly zvýšenou hladinu nádorových markerů. Doherty se teď bojí, že se jí rakovina může vrátit, což právě tyto testy mohou naznačovat.

„Test na jeden marker nádoru je v pořádku, další je zvýšený, což znamená, že musím podstoupit další testy. Ale i po tomto telefonátu zůstávám pozitivní a hodnotím svůj dosavadní život. Pomáhá mi to vidět věci v perspektivě a připomíná mi to, co jsem se v průběhu léčby rakoviny naučila,“ napsala na sociální síti herečka s tím, že někdy potřebuje trochu osvěžit paměť.

„Jak jsem už řekla předtím, rakovina změní váš život způsobem, který si nikdo neumí vůbec představit. Mimochodem, zvýšená hladina může být způsobena celou řadou věcí,“ dodala populární brunetka, jež se i přes velké obavy pokouší zůstat optimistkou. ■