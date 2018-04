Slavná mladá maminka prokázala kuráž i ve svém volnu: Plavky volila hodně odvážně

Lais Ribeiro Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Když modelky fotí kolekce spodního prádla nebo plavek, jež často zahrnují i velice odvážné kousky, musí jít stud stranou. Pro jednu z nejžádanějších topmodelek současnosti Lais Ribeiro (27) už jde, hlavně díky kontraktu se značkou Victoria´s Secret, o rutinu a běžnou záležitost, která se promítla i do jejího soukromého života. Plavky, v nichž strávila jeden z povelikonočních volných dnů v Miami, byly obzvlášť zboku a zezadu velmi sexy.

Lais zvolila jednodílný kousek starorůžové barvy, který k její čokoládové pleti skvěle sedl. A s plavkami modelka vyladila dokonce i sluneční brýle, jejichž skla i obroučky se také leskly do starorůžova. Když je řeč o lesku, byla to právě Ribeiro, která na loňské každoroční show značky VS vynesla slavnou fantasy bra, tedy podprsenku za milióny, tvořenou drahými kameny.

Ribeiro na to sice nevypadá, ale je maminkou devítiletého syna. Zhruba před devíti lety také odstartovala její mezinárodní modelingová kariéra. ■