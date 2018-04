Takto to sluší těhotné Čvančarové s klenoucím se bříškem. Práci herečka pomalu začíná omezovat

Čvančarová si zjevně užívá těhotenství. Super.cz

Těhotenské bříško by už Jitka Čvančarová (40) neskryla. Oblíbená herečka čeká se svým manželem Petrem Čadkem druhého potomka a krásně se zakulacuje. S ohledem na svůj požehnaný stav proto upravuje i pracovní program. Neobjevuje se tolik před kamerou ani na prknech, co znamenají svět, ale začíná více úřadovat.

„Profesně jde moje práce trošku stranou. S bříškem to logicky nejde. Ale nadační práce naopak vyroste, rozjíždíme dva velké projekty v UNICEFu a práce je hodně, takže můžu s bříškem sedět v kanceláři a můžu víc pracovat, telefonovat a vymýšlet,” řekla Jitka.

Herečka, která byla před třemi lety jmenována vyslankyní dobré vůle UNICEF, by ráda odjela konat dobro do Afriky, ale to její aktuální stav samozřejmě neumožňuje. „Cestování teď možné není, ale až to bude bezpečné, tak plánujeme cestu do Afriky.”

Čvančarová má už konkrétní představu o budoucí podobě jejího bohulibého projektu. „Ráda bych spojila svoje těhotenství s jednou ženou z Afriky a porovnávala, co je možné tady a co je možné tam. Když ukážete lidem konkrétní příklady a cestu, tak to je teprve osloví. To se mi zdálo jako dobré využití mého těhotenství v humanitární činnosti,” uvedla Jitka Čvančarová, která v pražské Botanické zahradě zahájila tradiční výstavu motýlů ve skleníku Fata Morgana.

Jitce to slušelo a sršela pozitivní energií. „Je mi skutečně fajn, čehož dokladem je, že jsem tu. Motýly mám ráda, jednak pro jejich krásu, ale i proto, že jako patronka charitativní organizace Debra pomáhám lidem s nemocí motýlích křídel, aby prožili co nejvíce a trpěli co nejméně. Chodíme sem do botanické zahrady na výstavy a určitě zavítáme i letos,“ říká Jitka Čvančarová. ■