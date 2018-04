Poznali byste po 21 letech kučeravou Uršulu z Krále džungle? A tohle jsou její krásné dcery

Leslie Mann s rodinou Profimedia.cz

Šestačtyřicetiletou herečku Leslie Mann si jistě pamatuje z komedie Král džungle, v níž ztvárnila půvabnou Uršulu. Je to už 21 let. A stejně dlouhé je i její manželství s producentem Juddem Apatowem, do kterého se narodily dvě dcery. Ty ji, stejně jako muž, přišly podpořit na premiéru nového filmu, do češtiny přeloženého jako Kazišuci (Blockers).