Pořád je na ni radost pohledět: Herečka, která byla v 70. letech sexsymbolem, má stále šarmu na rozdávání

Lynda Carter po 43 letech Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Komiksová hrdinka Wonder Woman loni pobláznila diváky s tváří a tělem herečky Gal Gadot (32). Už v roce 1975 ji ale v televizním seriálu ztvárnila Lynda Carter (66).

První představitelka Wonder Woman se díky roli, v níž oblékla pořádně žhavý kostým, stala sexsymbolem. Jako komiksová hrdinka obstála stejně dobře jako o 42 let později její nástupkyně. Ta už se ovšem místo seriálu dočkala velkofilmu s pořádným rozpočtem.

Lynda Carter Wonder Woman natáčela v podstatně skromnějších podmínkách, kdy digitální triky vypadaly úplně jinak než dnes. O to víc na obrazovce vynikl hereččin půvab. I po šedesátce je to atraktivní žena, což potvrdila v Hollywoodu, kde odhalila svou hvězdu na chodníku slávy.

Ještě před zahájením herecké kariéry se Lynda prosadila jako modelka. V roce 1972 se jako reprezentantka Arizony stala Miss World USA. Dodnes se občas postaví před kameru, ale žádná role ji neproslavila tak jako právě Wonder Woman. ■