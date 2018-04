Kulturní šok přítele blonďaté missky: Urostlý Fin nechápal, proč se na Velikonoce „mlátí“ ženské

Jitka Nováčková s přítelem Foto: archiv J. Nováčkové

Tradici, podle které pánové mrskají dámy pomlázkou, chvilku považoval pomalu za domácí násilí. „A to chlapi mlátí ženský a ženský jim za to něco dávaj? Jde to i naopak? Kde je rovnoprávnost,“ divil se prý překvapený fotbalista.

Nováčková mu české velikonoční tradice vysvětlila, a nakonec se i ona dočkala vyšupání. Tim prý ale stále nechápal...

„Většinou na nás severské státy koukají fakt jako my na vztah žen a mužů třeba v islámu, prostě nefér. No nic, ukecala jsem ho, vyšlehal mě a jeho „hajda hajda doprovody“ mi bude znít v uších dlouho,“ smála se Nováčková, která si pořád zvyká na to, že jiný kraj má zkrátka jiný mrav. ■