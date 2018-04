Mariana Prachařová toho chce v New Yorku stihnout co nejvíce: Za den naběhala 30 kilometrů

Herečka a zpěvačka si užívá velkoměsto. Foto: instagram.com

Rozhodně se nešetří. Zpěvačka a herečka Mariana Prachařová (23) odletěla do New Yorku a chce toho za krátkou dobu vidět co nejvíce. „Za včerejšek 30 kilometrů pěšky a 10 kilometrů na kole. Našli jsme neskutečně úžasný místa bez turistů, seděli na lavičce v parku, kde se s námi dal do řeči jeden místňák a společně jsme s ním pozorovali dva blázny a smáli se tomu, jak je New York pestrý, což se nám na něm tak líbí,“ svěřila se dcera Dany Batulkové (60) a Davida Prachaře (59).