Vyhraje drsnou sázku? Podívejte se, jak milovník luxusních fár Leoš Mareš jezdí v trabantu!

Leoš Mareš musí jezdit trabantem!

Leoš Mareš (41) v sobě soutěživého ducha opravdu nezapře. Nejenže teď na Evropě 2 soutěží proti vlastním posluchačům ve vědomostním testu o zájezd do New Yorku, ale teď se ještě pustil do sázky se svým parťákem Patrikem Hezuckým.