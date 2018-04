Rytmus poprvé promluvil o rozchodu s Darou Rolins: Co řekl o své bývalé lásce?

Rytmus nosí Daru pořád ve svém srdci. Michaela Feuereislová

Není divu, že se ihned vyrojily spekulace, že za rozpadem sedmiletého vztahu stojí nový muž v životě Dary Rolins. Konkrétně se mluvilo o slovenském modelu Dávidovi (29), jenž účinkoval ve zpěvaččině hodně žhavém videoklipu.

Rolins ale pletky s mladším fešákem popřela. Až teď poprvé promluvil i Rytmus, který znovu zopakoval, že za koncem vztahu není nikdo třetí.

„Ten status, který vyšel mezi mnou a Darou, byl jednoduše a krásně napsaný, jak to je. Nesnažte se nám za každou cenu připisovat nové partnery, protože to nebyla příčina rozchodu,“ vzkázal na sociální síti drsný raper.

„Ve statusu to bylo jasně napsané, náš vztah se unavil jako komukoliv jinému. Takže to zbytečně neprožívejte, protože lidi se scházejí a rozcházejí dennodenně. To je prostě život. Berte si příklad z toho, že jsme se rozešli v míru a že svou bývalou frajerku budu navždy nosit ve svém srdci,“ dodal Rytmus. Na nové partnery ostře sledovaného páru si tak zřejmě budeme muset ještě počkat. ■