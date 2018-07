Kam zmizela dříve úspěšná a oceňovaná zpěvačka? Bojovala s rakovinou, adoptovala dvě děti a v 56 letech vypadá skvěle

Sheryl Crow je spokojená. Profimedia.cz

Americká zpěvačka má ve své sbírce devět cen Grammy a její hity patří k tomu nejlepšímu, co se v uplynulých desetiletích v USA urodilo na hudební scéně v pop-rockovém žánru. Sheryl loni vydala své desáté studiové album Be Myself, ale to se nesetkalo se zdaleka tak velkým úspěchem jako její desky Tuesday Night Music Club a The Globe Session z 90. let.

Na Bad World Tour Sheryl doprovázela Michaela Jacksona (✝50) jako vokalistka. O pár let později už sportovní haly vyprodávala se svým vlastním repertoárem. Ten dodnes rozšiřuje o další nové písně, ale musela se smířit s tím, že už není hvězdou celosvětového formátu.

To ale Sheryl Crow nejspíš netrápí. Kromě koncertování zvládá péči o své dva adoptované syny. Wyatta (10) a Leviho (8) zpěvačka vychovává sama. V minulosti jí nevyšel vztah s hercem Owenem Wilsonem ani cyklistou Lancem Armstrongem. Z jejích nejnovějších fotek je zřejmé, že je spokojená. O životní elán ji nepřipravil ani boj s rakovinou prsu. ■