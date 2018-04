Nela Boudová má nový kšeft: Míří do seriálu!

Nela Boudová se těší z nové role. Herminapress

"Samozřejmě se doktorům vyhýbám, asi jako každý člověk, takže mi nemocnice tak blízké nejsou, ale přiznám se, že tu seriálovou nevnímám jako nemocniční prostředí, ale jako hereckou práci, jako pohádku pro dospělé,“ svěřila se herečka, která se na obrazovce seriálu Modrý kód objeví v roli Báry.

„Má něco odžito, má za sebou ne úplně pěknou minulost. Prodělala vážnou chorobu a žije ve společenství nebo sektě, která se časem ukáže jako nesprávná, a šéf té sekty ne tak čestný, jak se zdál. Potom nastoupí jako laborantka do rubavské nemocnice,“ poodhalila ke své roli Boudová, která se před kamerou bude nejvíce potkávat s kolegou Romanem Zachem (44), který hraje doktora Rasputina.

Na to, jak bude vedle jednoho z nejvyšších českých herců, který měří 202 centimetrů na kameře vypadat, se těší i sama herečka. „Myslím, že mi to říkala Sabina Laurinová, že člověk aspoň nemá kruhy pod očima, protože má pořád bradu nahoře. Ale jinak se mi s ním samozřejmě hraje moc dobře, protože je to příjemný kolega,“ řekla Nela, která se v seriálu objeví již ve středu 4. dubna. ■