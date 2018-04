Úplně se ztratila před očima. Moderátorka Televizních novin prozradila, proč zhubla až na kost

Kristina Kloubková výrazně zhubla. Super.cz

Nejspíš jste si i vy všimli, že Kristina Kloubková působí během moderování v televizi dost pohuble. Není to jen váš dojem, ale je to fakt, kterého si je vědoma sama moderátorka. „Bylo hodně práce a zapomínala jsem jíst,” krčí rameny moderátorka Televizních novin na Nově.

Zatímco ostatní ženy spíše inklinují k přibírání na váze, Kloubková má opačný problém. Důležité je, že se nejedná o žádný zdravotní problém. „Lidé se mě začínají ptát, jestli nejsem nemocná. Teď jsem po roce moderovala jednu akci, kde se při pohledu na mě zděsili,” říká Kristina, která se o sebe začíná zase více starat. „Zjistila jsem, že tento přístup není dobrý, už jsem ve fázi přibírání a pracuji na tom. Doufám, že to brzy bude vidět,” uvedla moderátorka během návštěvy mezinárodního veletrhu krásy Interbeauty, kam vyrazila na pedikúru.

Kloubková popřela, že by jí k hubnutí nabádal její nový partner, tanečník a choreograf Václav Kuneš. „Stalo se to ještě předtím a nějak to doběhlo. Přítel mě dokonce nabádá, abych přibrala minimálně pět kilo, takže si myslím si, že to bude brzy dobrý,” slibuje si Kristina Kloubková. ■