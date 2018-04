Michal Kavalčík s těhotnou přítelkyní: Kdo má větší bříško?

Michal Kavalčík s těhotnou přítelkyní Foto: Super.cz/archiv M.Kavalčíka

Narození prvního společného potomka očekávají v průběhu července. Proto nás samozřejmě zajímalo, jak se nastávající maminka cítí. „Cítím se skvěle, mimčo je velmi aktivní a čiperné. Nic mi tedy nebrání v tom, abych se stále věnovala koním, sportům, pořád zastupuji kapelu Mňága a Žďorp, přibrala jsem ženské seskupení - Trojhlavou saň, starám se o své dvě děti, takže se nenudím. Jo a stále nejím pečivo a také se do mě vejde stále méně jídla, jak se to naše mimčo roztahuje a kope mě do žaludku, asi si ještě navzájem do porodu užijeme,“ práskla Michalova přítelkyně Zuzana.

Kavalčík se za pár měsíců nestane tátou poprvé. Z předchozího vztahu má již třináctiletého syna Alexe, jeho přítelkyně má již dva potomky, dvanáctiletého Jonáše a osmiletou Lucii. Nutno říct, že se čtyřmi dětmi bude v jejich domácnosti co nevidět opravdu veselo. ■