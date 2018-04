Jsou v tom snad čáry, Saxano? Představitelka legendární čarodějnice vypadala na premiéře o dvacet let mladší

Petra Černocká na premiéře hry Misery. Super.cz

Do divadla chodí Petra Černocká (68) spíš s kamarádkami, na premiéru hry Misery v divadle Studio Dva ale dorazila v doprovodu manžela Jiřího. Z legrace představitelka čarodějnice Saxany prohlásila, že to bylo „násilím“.

„Hned po první půlce si o pauze dělal legraci, že to bylo dobrý, protože to nebylo dlouhý,” reprodukovala manželův humor herečka a zpěvačka a dodala: „Myslím si, že se mu to docela líbí. Když se mu to nelíbí, tak se vrtí. A teď se vůbec nevrtěl.”

Z povahy své profese se herečka těžko vžívá do role diváka, nejinak tomu bylo i během prvního přestavení hry Williama Goldmana, které vzniklo na základě románu Stephena Kinga. „Když jdu do divadla, tak analyzuju. Sleduju režii, kostýmy. Trošku mi to samozřejmě kazí prožitek, protože vidím všechno možný. Jelikož znám Zlatu celý život, sleduju, jestli bude dobrá v opačném gardu, jelikož je to laskavá bytost. Taková role jí dělá radost, protože se jedná o roli psychopatky a neskutečné mrchy. Zlata to dělá báječně,” vzdala hold kolegyni Petra Černocká. ■