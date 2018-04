Manželé Adamovská a Štěpánek si spolu zahráli i v divadle: Soukromé věci do práce nepatří

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek po úspěšné premiéře. Super.cz

Herce společná práce baví a vyhovuje jim potkávat se před kamerou a na jevišti. „My jsme absolutní profesionálové, takže soukromé věci do práce nepatří. My na sebe slyšíme a je radost spolu spolupracovat,” svěřil se nám v rozhovoru po premiéře Štěpánek. „Není to o tom, že bychom si to sami vybírali, ale dostáváme nabídky.”

Kromě toho, že spolu můžou manželé jezdit do práce a tráví spolu čas, má jejich společná práce další výhody. „Můžeme si spolu říkat text a nemusíme si hereckého partnera virtuálně představovat,” říká Adamovská.

My mezi sebou žádné nevyřízené účty nemáme,” smála se Zlata Adamovská a dodala: „Do práce se soukromé věci nemají tahat. My jsme ale naprosto v pohodě, my se na jevišti vyřádíme a je pak klid,” dodává Zlata Adamovská. ■