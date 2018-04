Martina Maxu u oltáře už asi neuvidíme: Promluvil o svatbě i životě na psí knížku se svou přítelkyní

Martin Maxa promluvil o obvinění z výtržnictví. Super.cz

Zpěvák Martin Maxa (57) žije už pěknou řádku let s partnerkou Sylvou, se kterou vychovává syna Ivoše a dceru Emičku. Svatbu ale v plánu stále nemá. "Jsem stále se Sylvou a pokud mě nevyhodí, tak s ní zůstanu. Za těch 22 let, co jsme spolu, vzaly její představy za své a zvykla si, že žijeme na psí knížku," řekl Super.cz Maxa.