Před čtyřmi lety zrušila svatbu a stále je svobodná! S fešným houslistou ale hvězda Fantoma opery randí dál

Zpěvačka Michaela Gemrotová (32) žije s přítelem, houslistou Sašou Kopkou, již osm let, ale svatba se zatím nekoná. A to měli před premiérou Fantoma opery před čtyřmi roky svatbu domluvenou. Měli termín i prstýnky. Kvůli Fantomovi ale veselku odsunuli. A odsouvají ji dál.

"Všichni nás předbíhají. Dnes jsem na sobě měla nádherné bílé šaty, tak alespoň to," řekla Super.cz s úsměvem Míša. "Já se vdám, klidně příští čtvrtek. Ale nechci to tak narychlo. Chci si to užít, chci mít krásnou svatbu, na kterou nezapomenu, a věřím, že to nebude za dlouho," doufá zpěvačka.

Jasno má v tom, že děti by ráda až po svatbě. "Vždycky jsem říkala, že by se mi hrozně líbilo mít na svatbě svoje děti. Ale zase si myslím, že je dobré přivést děti do rodiny. Takže to nedopadne tak, že by přišly dřív než ta svatba. Je fakt, že už je mi 32 let, miminko chceme, zatím těhotná nejsem. Tak si musíme trošku pospíšit," dodala Gemrotová. ■