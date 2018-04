Tohle opravdu nečekal: Přítel České Miss se dozvěděl ze Super.cz, že se od něj krásná Habáňová stěhuje

Michaela Habáňová Super.cz

Česká Miss Michaela Habáňová (21) zatím jásá, že ji nepotkala missí nemoc a stále jí skvěle funguje vztah. S přítelem Matějem Kaňou už chodí více jak pět let a společně žijí ve Zlíně. Teď je ale čeká první velká zkouška, Míša se chce kvůli modelingu přestěhovat do Prahy.

"Z rozhovoru na Super.cz se dozvěděl, že se chci stěhovat do Prahy. Přijela jsem domů, tak na mě nastoupil. Nebyl z toho nadšený, ale ví, že je to teď nejlepší volba, a podporuje mě. Bude tady muset být každou chvíli, co to půjde," řekla Super.cz Habáňová na tiskové konferenci k novému ročníku České Miss.

Partner se s ní stěhovat nemůže. "Studuje tam a má tam firmu, takže se nemůže stěhovat se mnou. Ale bude za mnou jezdit a já tam na víkendy," vysvětluje. "Strach trošku ze vztahu na dálku mám, ale budeme dělat vše, aby nás missí nemoc nepotkala," říká. "Ten vztah je pro mě nejvíc, co mám. Kariéra modelky je super, ale vím, že není do konce života. Kdybych si musela vybrat, určitě by vyhrála láska," dodala. ■