Je jako chameleon! Peroxidové vlasy a chlapecký sestřih Bára Poláková ale jen tak neopustí, vypadá božsky

"Bylo to spontánní, ani jsem si to neuvědomila. Ani teď si neuvědomuju, že to je radikální změna. Bylo to kvůli klipu, a to proto, že jsem měla pocit, že to tak má být. Písnička je o rozchodu a ta myšlenka, že chce člověk udělat krok novým směrem, že se chce změnit, byla tak silná, že jsem to moc nerozmýšlela. Bylo jasné, že to musím udělat," řekla Super.cz Bára, která se ostříhala nejdříve úplně sama v klipu. Samozřejmě pak dostal prostor její kadeřník.

Poláková, která byla letos nominována na Českého lva za hlavní roli ve filmu Kvarteto a na hudebních cenách Anděl si odnesla cenu za videoklip k písni Po válce, je považována za módní ikonu. Móda ji baví, často si nechává i poradit. "Radit si nechávám, když jdu na velký akce, jako jsou Andělé nebo Lvi, od Terezky Kytkový. A ta mě seznámila s Ivanou Mentlovou, její oblečení Silverline by Pietro Filipi jsem měla na tiskovce ke Kvartetu. To jsou tak krásný věci, že bych je chtěla nosit pořád," dodala Bára na představení nové kolekce na jaro-léto 2018. ■