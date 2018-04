Proč ji v Ordinaci drsně zabili a skončila s proraženou lebkou? Šinkorová vzpomíná na krutý konec v seriálu

Daniela Šinkorová Super.cz

Její postava doktorky Gity zmizela z Ordinace v růžové zahradě před desítkou let poměrně náhle a s velkým mediálním humbukem. Doteď je z toho prý herečce Daniele Šinkorové (45) smutno. "Všechno to vzniklo vlastně nedorozuměním a pak to šlo ráz na ráz," vzpomínala na večírku k 1000. natočenému dílu nekonečného seriálu.

Gita zemřela za velmi dramatických okolností. "Ta moje smrt nebyla na kameru přímo vidět a už jsem byla dávno pryč. Ale vzpomínám na Veroniku Arichtevu (31), tehdy ještě Novou, která mě krásně oplakala. Byl to poslední díl Ordinace, který jsem viděla a pustila jsem si to kvůli tomu, protože Veronika říkala, že bylo pro ni moc těžké to zahrát, a zahrála to opravdu krásně," svěřila.

"Vlastně jsem ještě viděla jeden z prvních dílů, když nastoupila Bára Munzarová (46) s Martinem Trnavským (48)," upřesnila. "Ale asi jen patnáct minut. Nedívám se na to z principu. Asi mě to nějak bolí, nechci se k tomu vracet. Navíc ty příběhy už jsou úplně jiné a nemám na to ani čas, protože bývám v divadle," dodala.

"Byl kolem toho i větší mediální humbuk, než co se vlastně stalo. Bylo to zčásti nedorozumění, protože jsem neměla čas na divadlo, na muzikály a přemýšlela jsem o odchodu třeba po půl roce. Ale neporozuměli jsme si a dopadlo to nedobře a strašně rychle se to ukončilo," uvedla. Gita Petrová se v Německu dostala do rvačky s neonacisty a skončila v nemocnici se smrtelným zraněním - proraženou lebkou.

Důvod, proč jí scenáristé připravili takový konec, naznačuje tehdejší vyjádření tiskové mluvčí Novy. "Postoj Daniely Šinkorové začal celý projekt Ordinace v růžové zahradě ohrožovat. Zásahy do scénářů, které herečka požaduje a činí, jsou zásadního charakteru a absolutně boří základní příběh seriálu," uvedla tehdy Veronika Šmítková.

Další dva roky si ovšem ještě zahrála ve slovenské verzi Ordinace, právě se zmíněným Martinem Trnavským. "Byla jsem tam rozvedená sestřička a bylo zajímavé, že mi tam s Martinem dovolili mluvit česky, přestože jsem Slovenka a mluvila jsem tam slovensky, tak když jsme se potkali s ním, tak jsme vzpomínali na staré studentské časy a mluvili česky," vyprávěla.

Momentálně Danka žádný seriál nenatáčí. "Chtěla bych, protože jsem se dostala do nějakého novějšího věku na hraně čtyřicítky a padesátky a není mi cizí se odlíčit, i když to málokdo ví, a zahrát třeba strhanou alkoholičku, vražedkyni nebo vyšetřovatelku. Myslím si, že by to bylo překvapení. Cestou času spěju k přirozenosti, doufám," uzavřela Daniela, jejíž nenalíčené snímky můžete vidět i na jejích sociálních sítích. ■