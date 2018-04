Takhle vypadá štěstí: Miroslav Etzler i jeho těhotná partnerka Helena se těší na společného potomka

Miroslav Etzler a jeho partnerka Helena se těší na prvního potomka.... Profimedia.cz

Naposledy se objevili na večírku k tisícímu dílu Ordinace v růžové zahradě, kde vypadali velmi harmonicky. Nehnuli se od sebe na krok a celou dobu se drželi za ruku. Požehnaný stav si evidentně užívají oba a Mirek se o Helenu báječně stará.

„Každý večer, ale i přes den mi masíruje nohy, ale hlavně vaří. To je ale na mně i vidět, už jsem přibrala asi devět kilo," prozradila nám před nedávnem Helena.

Oblíbený herec už se nemůže nového přírůstku dočkat. „Budu teď mít to štěstí, že budu mít daleko víc času, než když jsem se hnal za kariérou a jako idiot jsem si myslel, že ta profese, kterou dělám, je něco tak výjimečného, a byl jsem jen zahleděný do toho, abych šel dál a dál. To už mám tak trochu na háku a těším se na to, že budu moct uvést dalšího tvora do života, tím nejlepším způsobem, jak to půjde," prozradil otevřeně. ■