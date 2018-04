Retro staré přesně čtyřicet let: Takhle svou sólovou kariéru začínala Petra Janů

Začátky sólové kariéry Petry Janů před čtyřiceti lety. Profimedia.cz

Když se v roce 1978 objevilo na pultech hudebních prodejen album s titulním hitem Motorest byla to prý podle zpěvačky taková malá revoluce. „Rodiče to nenáviděli a děti to milovaly,“ směje se po letech Petra, která je za spolupráci s Petřinou i Rytířem vděčná.

„Ota Petřina si do ničeho kecat nenechal. To, co dělal mělo vždycky hlavu a patu. Jasno měl tenkrát i v tom, jak bude Motorest vypadat vizuálně. Inspiroval se nějakou zahraniční deskou, kterou přinesl a řekl, že takhle to bude vypadat. Pak se někde sehnal úžasný veterán MG, na krk mi jako rockerce pověsili elektrickou kytaru a obal první desky byl na světě,“ vzpomíná po čtyřiceti letech Petra.

