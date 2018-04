Půvabná Berenika Suchánková (20) jde ve stopách slavného táty: Kvůli nové roli jde klidně na konkurz

Berenika Suchánková Foto: Archiv Divadla Broadway

Mladinká Berenika Suchánková (20) jde ve šlépějích svého otce Michala Suchánka! V červnu ji čeká absolutorium na konzervatoři. Kdekdo by si mohl myslet, že díky svému otci by mohla mít protekci a získávat role napřímo, ale opak je pravdou. My jsme ji zastihli na konkurzu do muzikálu Trhák v Divadle Broadway, kde absolvovala pěveckou i taneční složku.