Jolanka z Boty jménem Melichar v plavkách: Mrkněte, jak si prsatá herečka (50) užívala dovolenou snů

Regina Řandová na vysněné dovolené, kterou dostala k padesátinám. Foto: Instagram Reginy Řandové

„Spousta hodin na cestě, ale stojí to za to. Je to nádhera. Opožděný dárek k mým kulatinám od mého muže," napsala si k romantickým fotkám na sociálních sítích Regina, která si vysněnou dovolenou užívala na ostrově Mauricius.

V rámci vodních radovánek se atraktivní padesátnice fanouškům pochlubila i fotkami v plavkách. A nevypadá vůbec zle. To pro nás ale zase takové překvapení není. Prsatá dabérka, která propůjčuje hlas Demi Moore nebo Angelině Jolie už se v minulosti ukázala v plavkách i odhalila na masáži. ■