Už je z něj velký chlap: Takhle zmužněl syn Zlaty Adamovské a Radka Johna Petr

Petr John Michaela Feuereislová

Na premiéru nové hry přišel maminku podpořit i syn Petr, kterého má Zlata s bývalým manželem Radkem Johnem. A podobu s tátou určitě nezapře. Do společnosti Petr s mámou často nechodil ani když byl mladší, ale tuhle událost si nemohl nechat ujít.

Ve hře Misery Adamovská exceluje po boku svého současného manžela Petra Štěpánka. Je to už čtvrtá inscenace, kde jsou partnery. Jak se zdá, klape jim to nejen doma, ale i na jevišti. „Vyhovuje nám to a moc si to užíváme,“ prozradila Zlata.

„Pro mne je to zajímavá studie ženy, která žije ve svém iluzorním světě a setkání s realitou ji ‚vykloubí‘ do takové míry, že se začne díky svému psychickému stavu chovat neadekvátně, slušně řečeno,“ řekla ke své nové roli populární herečka. ■