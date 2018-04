Musel na konkurz: Tenhle zpěvák se chystá do chomoutu a ženit se možná bude i v novém muzikálu

Pepa Vágner vyrazil na konkurz. Herminapress

Muzikálový zpěvák Josef Vágner (27) se už přes dvacet let pohybuje v šoubyznysu. Poslední dobou už většinou dostává nabídky na muzikálové role přímo od divadelních producentů. My jsme ho však zastihli na konkurzu na obsazení rolí do muzikálu Trhák, kde musel absolvovat jak pěveckou část, tak i choreografii. Jak jsme se dozvěděli, rád by si zahrál postavu ženicha.

„Byla by to paráda, kdyby to vyšlo, skromně se musím přiznat, že bych k té roli měl vlastně i předpoklady. Na začátku června se totiž na řeckém ostrově Kréta ožením se svou přítelkyní Marlene, takže bych do říjnové premiéry získal ještě praxi coby ženáč. Sice krátkou, ale o to intenzivnější, takže věřím, že bych do role mohl vložit i něco z praxe,“ vtipkoval Pepa.

Zpěvák si s přítelkyní Marlene zařizuje nové bydlení. Toho, že by neměl na splátky hypotéky se však bát nemusí. Roli v připravovaném muzikálu Kocour v botách má prý stoprocentně jistou. ■