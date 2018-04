Na nové místo s novým jménem: Televizní moderátorka je teprve zasnoubená, ale už používá příjmení budoucího muže

Eva Skalická s novým místem změnila i jméno, teď je Borská. Foto: Robert Sedmík pro TV Barrandov

"Jsem totiž krátce zasnoubená a tak jsem se rozhodla představit se v roli moderátorky rovnou pod jménem Borská dřív než bude svatba. Nosit partnerovo jméno, kterého miluji a ctím, bych si ale přála i bez svatby. Uvažovala jsem o něm už předtím, než mě vedení televize jmenovalo moderátorkou. Moderování hlavní zpravodajské relace byla příležitost tohle téma otevřít. Je to sice trošku netradiční, ale můj partner byl za to rád, děti neprotestovaly a to je pro mě hlavní," svěřila.

Evu jsme poznali v již neexistujícím pořadu Prominenti, poté se věnovala zpravodajství. "Díky skvělým kolegům jsem si novinářskou práci brzy naučila a zamilovala. Troufám si říct, že je tahle zkušenost lepší, než studium jakékoliv vysoké školy. Člověk získá ohromný přehled a o zajímavá setkání také není nouze. Ať už jde o slavné osobnosti, politiky, odborníky různých profesí nebo "obyčejné " lidi, kteří něco dokázali," míní Eva o svých předchozích zkušenostech.

Má i zajímavé vzpomínky. "Nezapomenu třeba na rozhovor s Karlem Gottem nebo Jaromírem Jágrem. Toho jsem absolutně neprofesionálně doslova přepadla v jedné restauraci v centru Prahy. Ale bylo to teď nebo nikdy. A on na rozhovor kývl. Měla jsem obrovské štěstí - v té době byl totiž ještě v Americe v NHL a bylo to krátce po mistrovství světa v Praze. Když do té restaurace přijde dnes, prý se vždycky ptá, jestli tam někde není schovaná kamera a ta malá reportérka," smála se.

"Moderování zpráv je už taková třešnička na dortu a ráda přiznávám, že je to můj splněný sen. Ohromně si vážím důvěry, kterou mi vedení televize Barrandov dalo. Když mi byla ta novinka oznámena, nespala jsem celou noc. Je to pro mě výzva, která přišla v pravý čas. Moje dvě děti už jsou ve věku, kdy se na ně člověk může spolehnout a tak se můžu na post moderátorky soustředit víc, než když byly maličké. Ale každá máma ví, že skloubit jakoukoliv práci s rodinou dá trošku zabrat. Když ale máte takovou, která drží při sobě, jde všechno," domnívá se.

Byla to prý opravdu rychlovka. V pátek se dozvěděla, že bude moderovat zprávy, a už v úterý byla na obrazovce. "Přípravy na moderování byly spíš v oblasti projevu než vzhledu. Změna image zatím neproběhla, ale možná ještě přijde za pochodu. Na různé experimentování se těším. Móda je totiž mé velké hobby a "čančání" našich maskérek a kostymérek si vysloveně užívám. Můj současný muž o mně právem a naštěstí s úsměvem říká, že jsem sběračka, typická ženská, která má pořád pocit, že nemá co na sebe.Takže má radost i on. Teď si totiž všechny ty šatičky vždycky na chvilku půjčím a dušička bude mít pokoj. Diváci mne dokonce občas uvidí i v kolekci z pražského butiku Dolce&Gabbana," pochlubila se.

A jak se Eva udržuje v kondici, aby jí to na obrazovce slušelo? "V mládí jsem hodně sportovala, později mi sport plnohodnotně nahrazovala péče o děti a dnes mě ze všech těch povinností, i když milých, občas odvede bikram jóga a nebo můj partner. Ten neustále vymýšlí různé aktivity. Takže už jsem kromě klasického lyžování, plavání, jízdě na kole i rybařila, jezdila na člunu nebo v závodním autě. A mimochodem spoustu zajímavých aktivit jsem si vyzkoušela i v rámci natáčení. Takže váhu naštěstí příliš řešit nemusím," uzavřela. ■