Vlasta Horváth si nebral servítky. Jasná a tvrdá reakce na SuperStar

Vítěz druhé řady SuperStar není velkým fanouškem pokračování soutěže. Herminapress

Je to již třináct let, co se Vlastimil Horváth stal po Anetě Langerové ve druhé řadě vítězem soutěže Česko hledá Superstar.

Když jsme tedy zpěváka potkali na premiéře Ready Player One od legendárního režiséra Stevena Spielberga, nemohli jsem se ho nezeptat, jestli sleduje aktuální řadu soutěže, které vděčí za svou popularitu. Jeho reakce byla jasná a tvrdá. „Občas se na to kouknu. Ještě stále mám tendence si to v televizi zapnout, ale nikdy nevydržím dlouho se na to dívat. Je to úplně o něčem jiném, než to bylo,” uvedl Horváth, který SuperStar sleduje spíš jen ze sentimentu.

Vlasta má pochyby o tom, že by soutěž vyprodukovala novou hvězdu. „Nevidím tam moc talentovaných lidí, ti se objevují jen jednou za dlouhou dobu. Spíš je to o nesoudných lidech a pohled na ně se nedá dlouho vydržet,” krčí rameny Vlasta a dodává: „Spíš je to reality show než soutěž hledající talenty.”

Zpěvák se snaží příliš se neohlížet za minulostí a spíš se soustředí na budoucnost. Aktuálně pracuje na své nové desce, kterou bude vydávat začátkem října. „Natočil jsem nový singl a k němu taky klip, fanouškům strašně líbí. Na sociálních sítích to má velmi pozitivní ohlasy, zatím jen dobré,” raduje se Vlasta Horváth. ■