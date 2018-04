Potlučená, svázaná a bezradná: Soňa Norisová si prý tuhle drsnou scénu v seriálu užívala!

Soňa Norisová v seriálu VIP Vraždy Video: archiv FTV Prima

Občas to ale není žádná procházka růžovou zahradou. Herečka musela natáčet nejen svázaná, ale byla dokonce i pod vodou.

Jak na drsné natáčení vzpomíná sama představitelka, kterou můžete svázanou vidět v naší video ukázce? Kupodivu jí to vůbec nevadilo!

„Já to mám ráda a užívám si to. Ne že bych byla nějaký masochista, to ne, ale vždy, když se točí tahle extrémní situace, tak člověk ani nemusí moc hrát a jde to samo. Dokonce jsem kdysi chtěla být kaskadérkou a byla jsem v klubu, který je sdružoval, nevydržela jsem tam dlouho, ale nebojím se a myslím, že jsem docela fyzicky schopná. Kdo se ale bojí, je většinou produkce, a ne všechno mi dovolí. Což chápu, protože kdyby si herečka ublížila, nemohl by se film dotočit,“ říká herečka.

Hned v prvním díle diváci uvidí scény, kdy Soňu nejprve málem srazí auto, ale i scény z bazénu s ledovou vodou. Když se tyto scény natáčely, hercům, jak prozrazuje herečka, počasí moc nepřálo.

„Točilo se ve studeném bazénu, měla jsem sice neopren, ale i tak mi zima zalezla všude a nebylo to příjemné. Točili jsme v létě, ale zrovna ten den se velmi ochladilo. A ještě vydržet pod vodou, abych hned nevyplavala nahoru, to bylo komplikované,“ vzpomínala Soňa. ■