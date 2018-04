Poznali byste, že je těhotná? Subtilní sestřička z Ordinace bude brzy maminkou

Hana Kusnjerová Foto: Super.cz/ Michaela Feuereislová

A zatímco v kostýmu sestřičky už prý bylo bříško znát a s natáčením tak skončila, ve skutečnosti na ní těhotenství vidět nebylo. Herečka je šikovně maskovala v dlouhých volných šatech.

Kusnjerová vypadá výborně, a tak pokud bychom měli hádat a dát na pověru, že zatímco holčičky maminkám krásu berou, chlapečci přidávají, tipovali bychom kluka. Herečka pohlaví dítěte zná, nechává si je však pro sebe. „Sžívám se s novou životní rolí, ale snažím se to nějak zásadně neprožívat,“ svěřila.

Hana nebyla na sešlosti jedinou těhotnou. S Miroslavem Etzlerem dorazila jeho partnerka Helena. „Těším se na to, že budu moct uvést dalšího tvora do života, tím nejlepším způsobem, jak to půjde,“ řekl herec nedávno Super.cz. ■