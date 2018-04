Dohromady je dala Ordinace: Adamovská a Štěpánek ponorkou netrpí, chtějí spolu být víc než s kýmkoli jiným

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek na párty k 1000. dílu Ordinace v růžové zahradě Super.cz

"To je pravda. A poznali jsme se natolik, že jsme si řekli, že spolu chceme být víc než s kýmkoli ostatním," usmívala se Zlata. "Možná je to pro mne osudový seriál, jak říkáte. I když ty začátky byly úplně jiné, v nedohlednu bylo období, kdy víme, že natáčíme prakticky nekonečný seriál. Točili jsme běžný seriál, který se vysílal dvakrát týdně, a bylo nám řečeno, že je to tak na rok, na dva. Přistupovala jsem k tomu jako k jakékoli jiné roli, která byla krásně napsaná," zavzpomínala Zlata.

S manželem se ovšem Zlata nepotkávala jen na natáčení. Velmi často spolu hrají i v divadle, momentálně premiérují představení Misery v Studiu Dva. "Měli jsme tři premiéry v Ungeltu, jedno z těch představení tam hrajeme dodnes, to se jmenuje Vzpomínky zůstanou. A Misery je naše čtvrté společné působení na jevišti," vypočítala herečka.

Ponorku prý nikdy nemají, i když se setkávají v práci i doma. "Naopak nám to vyhovuje a moc si to užíváme. A na tuhle poslední hru se určitě přijďte podívat," zve Adamovská do divadla. ■