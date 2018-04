Milan Peroutka bude muset pod kudlu: S potrhanými vazy koncertuje a natáčí, muzikály musel vzdát

Milan Peroutka promluvil o svém zranění. Super.cz

"Představení jsem zrušil, muselo se to vyřešit s alternacemi, nicméně seriál Ordinace v růžové zahradě, kde hraju, je dlouhodobě napsaný dopředu. Takže i Jonáš v Ordinaci bude mít problém s nohou. Tedy bude tam mít i víc problémů, což doufám Milana nepotká, i nějaký zánět," řekl nám herec, jehož tedy v nejbližší neuvidíme ani v Iagovi, kde hraje Cassia, ani v Krysaři jako Štěpána.

"Operace mě čeká v půlce dubna. Čtyři dny mám být v nemocnici, pak dva týdny rehabilitací a potom zase s berličkami zpátky na plac. Operace je jedna věc, druhá pak, jak se k tomu postaví tělo. A záleží i na tom, jak svědomitě budu rehabilitovat. Ale slibuju, že budu makat ostošest," svěřil.

Už v létě by měl totiž zkoušet muzikál Vlasy v divadle Kalich, kde jsou dost náročné choreografie. "Strašně se bojím vám říct, jak to budu zvládat. Sám to nevím. Budu se snažit, ale ne za každou cenu. Každopádně se ten muzikál bude hrát v září asi jenom jednou nebo dvakrát a oficiální premiéra bude až v lednu a to, doufám, už budu úplně v pořádku," věří.

Kromě natáčení ale Milan zvládá i další práci, kde může mít berle. "Na koncerty s mojí kapelou Perutě mám barovou židličku, na které bych měl sedět. I moderování se dá zvládnout. Jednou jsem tedy odehrál i Iaga o berlích, diváky to bavilo a smáli se, když jsem někoho vraždil tím, že jsem ho mlátil holí. Ovšem jako Štěpán v Krysařovi opravdu skákat nemůžu a do tohoto představení hned tak nenastoupím," uzavřel. ■