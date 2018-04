Ivana Jirešová se exmanžela po jeho hrozném úrazu lekla: Má vyholenou hlavu a obrovskou jizvu přes lebku

Ivana Jirešová na párty k 1000. dílu Ordinace v růžové zahradě Super.cz

Ivana se na párty také slavnostně oblékla do zajímavého modelu dvou designérek. "Náhrdelník je od chorvatské umělkyně Godrany Turu a šaty od Jitky Kelt. Obě jsou výborné umělkyně," pochlubila se Jirešová a zavzpomínala i na nejbizanější natáčení Ordinace, které se odehrálo ve vězení.

Momentálně Ivana zkouší muzikál Shrek, kde se měl objevit i její bývalý manžel Viktor Dyk. Náročnou roli, kterou měl celou odehrát na kolenou, by ale nezvládl, ani když už je na tom lépe. "Viděla jsem ho, on říká, že vypadá jako Bruce Willis, jak má vyholenou hlavu. Trochu jsem se ho lekla, protože má přes hlavu i obrovskou jizvu. Ale to se všechno zahojí," věří Ivana. ■