Byla pořádné kvítko: Vítězku SuperStar Sabinu Křovákovou nechávali kamarádi ležet opilou u dveří

Sabina Křováková Super.cz

Se Sabinou jsme se potkali na opening párty nového multižánrového hudebního klubu, kde se cítila ve své kůži. Kluby miluje a utíkala do nich už ve svých třinácti. "Naši mě nepouštěli, ale já dělala, že spím u kamarádky a kamarádka zase u mne. Taková klasika. A vždycky to pak na mě prasklo. Ono to ani nešlo jinak, když mě kamarádi přivlekli opilou před dveře," vyprávěla nám a přidala i historku, kdy si ji přišla vyzvednout maminka.

"Naši z toho byli hotoví, báli se, co ze mě vyroste. Nebyly to navíc jen takové obyčejné diskotéky nebo kluby, ale punkové koncerty. Mamka mě takhle přišla jednou vytáhnout, když zjistila, že tam jsem. Všude okolo punkeři a rockeři a mě přišla vyzvednout máma a všechny kolem seřvala. Byla to hrozná ostuda, měla jsem pocit, že to nemůžu přežít," svěřila. ■