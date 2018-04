Frühlingové v manželství s Krajčem černé svatebky štěstí nepřinesly: Módní návrhář se jich ale v nové kolekci nebojí

Michal Marek brzy představí svou novou kolekci. Super.cz

Další kolekce bude prý ještě hustší. "V dubnu ji odprezentuju na přehlídce v Pražské křižovatce a můžu prozradit, že název bude Alternative Future," prozradil nám. "Je to o tom, že pointa alternativní budoucnosti spočívá v našich myšlenkách. Podle toho, co vysíláme, taková budoucnost se nám dostává," vysvětlil ideu. My ale chtěli nějaký praktický přiklad.

"Můžete se dočkat třeba černých svatebních šatů," uvedl tedy. Ty kdysi oblékla už Iva Frühlingová, když se vdávala za Richarda Krajča (40), a moc štěstí jim do manželství nepřinesly. "To je právě ta myšlenka, kterou vypouštíme. Myslím si, že problém nebude v černých šatech. Jde o to dobře přemýšlet nad manželstvím a nad vším okolo a dopadne to dobře," uzavřel. ■