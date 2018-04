Z první soutěže krásy ji vyhodili kvůli potetovanému bříšku: Veronika Kašáková si obrázek nechává odstranit

Veronika Kašáková Super.cz

I Veronika věnovala putovní talisman, v jejím případě je to plaketa s číslem 9, jejím číslem v první soutěži krásy, které se účastnila, což byla Miss Junior. "Bylo to před dvanácti lety a ze soutěže mě vyhodili. Ne, že bych byla ošklivá, ale nelíbilo se jim tetování na břiše, které jsem si před tím nechala udělat. Ale nevzdala jsem to a asi třikrát jsem šla na další castingy, než jsem se dostala do finále České Miss," vyprávěla nám Veronika.

Tetování, kvůli kterému neprošla do své první soutěže krásy, si Verča nechává odstranit. "I když vlastně bylo dvojnásobně osudové, protože když to vyšlo v médiích, našla jsem rodinu ze strany matky. Takže to bylo víc než o té soutěži, protože jsem našla spřízněnou duši a rodinu. Vím, že je zvláštní, že si ho odstraňuju, když to mám takhle propojené. Ale přestalo se mi líbit, byla jsem na to naštvaná a přišla jsem i o pracovní nabídky, protože si víc brali modelky, které nebyly pokreslené," vysvětlila.

Na tetování jako takové ale nezanevřela. "Mám další dvě a jsem objednaná na třetí. Tetování mám ráda, ale tentokrát už zvažuju, kam si ho nechám udělat a jak velké. Takže mám malinká symbolická a na místě, kde je možná neuvidíte ani v plavkách," uzavřela Veronika. ■