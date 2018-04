Míša Maurerová se díky moderování podívá do světa: Kolegové jí závidí, že má práci snů

Michaela Maurerová Super.cz

"Cestuju a pracuju zároveň a ostatní kolegové mi říkají, že mám dream job. Spojila jsem dvě vášně, a to je moderování a cestování," řekla nám. Co ovšem její dvojčata? "Díky skvělému štábu mám to štěstí, že když vyrážíme jednou za měsíc, tak je to ve chvíli, kdy jsou děti u tatínka. Moc jim děkuji, že mi vyšli takhle vstříc," vysvětlila Míša.

Dvanáct dílů Bedekru se momentálně natáčí v Itálii. "Máme za sebou tři díly, to je Řím, Dolomity a zrovna jsem se vrátila z Milána. Líbí se mi všude, kde je dobré víno, příjemní lidé a dobré jídlo. A to ta Itálie splňuje úplně všude," svěřila s tím, že děti s sebou brát samozřejmě do práce nemůže, ale určitě se s nimi vypraví v létě do Itálie k moři. ■