Po sedmdesátce vypadá báječně: Jana Švandová si zkrátila českou zimu v Africe

Jana Švandová vypadá i po sedmdesátce úžasně. Super.cz

Momentálně nestárnoucí herečka hraje v několika divadlech. "Mám teď tři. Divadlo Bez zábradlí, Divadlo Radka Brzobohatého a Divadlo Na Fidlovačce. Mám hodně představení a uvidím, jestli přijde i nějaká filmová práce," srší energií Jana.

Další její rolí je ta babičkovská. Poslední dobou je to o to lepší, že se syn s manželkou a dětmi vrátili do Česka a už je nemusí navštěvovat v Pákistánu, kde byl na humanitární misi, anebo v Londýně, protože jeho žena je Britka.

"To je jedna z nejhezčích rolí, jaké jsem v životě dostala, i když nejsem ta nejideálnější hlídací babička vzhledem k mému pracovnímu vytížení. Ale snažím se pomáhat a vnučky hlídám odpoledne a vpodvečer. Ale aspoň jsem o to vzácnější," smála se. ■