Tohle nikdo nečekal! Dara Rolins a Rytmus se po sedmi letech rozešli

Dara a Rytmus ohlásili rozchod... Michaela Feuereislová

"V životě jsou situace, kterým se člověk musí postavit čelem. Jak na něm máte razítko, jako my dva, čelíte hromadě lidí najednou. Často i v momentech, které chce člověk řešit za zavřenými dveřmi. Ne veřejně, před celým světem. Náš život je ale veřejný a tak to je i s naším vztahem. Rozcházíme se. Bohužel, je to tak," napsala svým fanouškům Dara.

Nadále prý s Patrikem zůstávají přátelé. "Jsme si vědomi, že to nemrzí jen nás. Neuvidíte nás plakat ani na sebe házet špínu. Žádná není, rozcházíme se v míru. A právě z důvodu, že jsme si i nadále extrémně blízcí, bylo velmi těžké si už před pár měsíci přiznat, že se náš vztah unavil a vyslovit slovo konec. Po sedmi letech společného života hlásíme rozchod," dodala zpěvačka. ■