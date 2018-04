Tohle jste netušili! Moderátor Primy hrál před lety v seriálu Chlapci a chlapi. Teď dostal další roli

Karel Voříšek s Janem Čenským Foto: archiv FTV Prima

„Jak říkají herci: Není malých a velkých rolí, jsou jen malé a velké honoráře. V jednom seriálu jsem už hrál, Chlapci a chlapi, myslím v 6. díle to bylo, ve 27. minutě 30. vteřině, dvě, tři věty. Na V.I.P. vraždy se rád dívám, a proto jsem neváhal ani vteřinu a šel do toho. Ovšem Zprávy ani svoji parťačku Kláru bych za nic neměnil," směje se Voříšek.

Jeho hostem ve studiu je herec Jan Čenský (56), který ve "vraždách" hraje po dlouhé době padoucha v podobě protřelého ministra. „Který se díky bulvárnímu fotografovi dostal do problémů. Hrál jsem hodně zápornou roli a moc mě to bavilo. Konečně se ten můj princ Jasoň proměnil v Drsoně. A to se hraje dobře a člověk nemusí nic předstírat,“ říká Čenský.

Tentokrát se proto ústřední dvojice seriálu v podání Patrika Děrgela a Soni Norisové zaměří na vyšetřování vraždy nájemného fotografa. První díl druhé řady V.I.P vražd uvidíte už v sobotu 31. března. ■