Další parádní tělo v plavkách! Moderátorka Primy se v 44 letech má opravdu čím pochlubit

Klára Doležalová Foto: archiv K. Doležalové

Jen co se moderátorka Zpráv na Primě Klára Doležalová pochlubila fotografií s rejnokem z dovolené na Maledivách, už přišlo malé poranění. Ukazováček pravé ruky málem skončil jako potrava pro ryby.

„Některý ryby si mě pletou s krmením, pěkný zoubky mají,“ napsala Klára k záběru se zakrváceným prstem. Neútočil její oblíbený rejnok, ale jiná ryba. Naštěstí nejde o nic vážného. Vedle ruky dostávají spíš zabrat od sluníčka její vlasy. „Holky u nás v maskérně si smlsnou,“ směje se moderátorka.

I tak si ale nenechá kazit den a ráda vyrazí do moře se sklenkou dobrého vína. Maledivy jsou pro ni pohádkovým místem. „Trávím úžasnou dovolenou na ostrově Velaa, na Maledivách. Je to oáza klidu a nutno říct i luxusu v podobě nádherné přírody a nevídané čistoty,“ směje se Klára. Užívá si také šnorchlování a do Prahy, kde je navzdory jaru ještě stále zataženo a zima, se moc netěší. ■