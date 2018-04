Moderátor Primy si sáhl na dno: Během extrémního závodu si navíc poranil hlavu

Petr Vágner Foto: archiv P. Vágnera

"Po dlouhé době jsem si sáhl na dno,“ přiznal Vágner po doběhnutí do cíle. Do závodu nastoupil s virózou. Na aklimatizaci do závodů měl pouze den. "Do toho jsem prodělal chřipku a značnou únavu. Ze Sydney jsme museli ještě urazit dalších osmdesát kilometrů do Pictonu, do místa závodů,“ prozradil Vágner.

První závod byl v sobotu. Super Open, trasa dlouhá okolo patnácti kilometrů, ve skupině 1300 závodníků, jsem skončil na čtyřicátém místě. Následoval hodinu poté druhý Sprint Open, kdy šlo o trasu s překážkami dlouhou osm kilometrů, účastnilo se 1200 závodníků, mezi nimiž jsem skončil na 740. místě, někde v polovině skupiny,“ dodal moderátor. ■