Mašlíková poprvé na veřejnosti ukázala sedmiměsíčního syna! Tohle je malý Andreas

Hanka Mašlíková Reinders vzala synka na křest MMA arény. Super.cz

"Chtěli jsme křtít jeho mlíčkem. Bohužel manžel zapomněl lahvičku doma, takže se bude klasicky křít šampaňským," řekla Super.cz Mašlíková, která nekojí a malý je od začátku na náhradní stravě.

"Ze zdravotních důvodů jsem kojit nemohla. Je spousta holek, které mají implantáty a můžou kojit, nechci to na to svádět," vysvětlila.

Roli maminky si užívá, i když jak sama říká, je to náročné. "Spala jsem na dnešek dvě hodiny, ráno jsem měla Snídani s Novou, do toho tady stále malého houpu, jsem takzvaně down. Ale užívám si to maximálně. Je strašně hodnej, i když to teď tak nevypadá," dodala moderátorka. ■