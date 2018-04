Svátek českého designu zalitý láskou. Voříšková v batice, Stivínová ve svatebním a Zielinski ve sportovním dresu

Móda z udílení cen Czech Grand Design Herminapress

Doporučený dress code si proto vzala k srdci například herečka Zuzana Stivínová, která si do Stavovského divadla oblékla kabát, ve kterém se vdávala. S myšlenkou na lásku vybírala své šaty také Libuše Šmuclerová, která sáhla po přiléhavých malých večerních, které navrhla streetová značka Girls Without Clothes, jejichž záda zdobil nápis Love Me Harder. Ani předloňská držitelka titulu Grand designér roku Liběna Rochová nezůstala pozadu a šaty své studentky Karolíny Karpíškové doplnila kromě obutí od Christiana Louboutina také plackou s textem Love for Ever, kterou si pořídila v Tokiu.

Prohlédněte si galerii pod článkem a ohodnoťte, komu to během svátku českého designu slušelo nejvíc. ■