Od malého syna se příliš nevzdaluje. Bývalá princezna českých diskoték už ale pomýšlí na návrat k mikrofonu

„Pokaždé, když jdu výjimečně do společnosti, tak si toho vážím. Je to mnohem složitější, někdy se mně nechce od něj, někdy zase protestuje on, jindy je zase komplikované domluvit hlídání. Je to vždycky velký otazník, jestli si to užijeme a vše dobře dopadne,” krčí rameny Markéta.

Malého Maxe ten večer hlídala jeho babička, Markétina tchyně. „Hlídá často a Maxík ji moc miluje. Je na ni zvyklý, tak si myslím, že budeme mít možnost si to tady užít.

Markéta se domnívala, že ji syn bude ještě doma čekat, když se s manželem, designérem Janem Plecháčem, vrátí domů. „Je asi po mně noční tvor. Večer se mu nechce spát a ráno zase vyspává, což děti většinou nedělají,” říká bývalá členka hudebního dua Verona.

Posledních osmnáct měsíců je Markéta maminkou na plný úvazek, ale už také pomalu začíná pomýšlet na návrat k mikrofonu. „Rozhodla jsem se, že budu dělat svoji autorskou hudbu, a to vlastním tempem. Vystoupení nejspíš vždycky spojím s nějakým rodinným výletem, aby mi nebylo smutno po synovi a aby mojí prací rodina netrpěla,” vysvětluje Markéta. ■