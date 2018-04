Velké trápení s vlasy. Tereza Voříšková by skončila raději s klučičím účesem než se zelenou hlavou

Pokud by herečka nechodila často ke kadeřníkovi, skončila by se zelenými vlasy. Herminapress

„Nejsem vůbec ráda. Odbarvovali mi to asi deset hodin. Blondýnou jsem zůstala ale asi jen tři týdny, protože jsem záhy dostala roli v zahraničí, kde chtěli hnědovlásku,” vysvětluje kouzla s vlasy Voříšková a jedním dechem dodává: „Vlasy jsem musela barvit po krátké době a jsou s tím velké problémy. Ve skutečnosti mám bílé vlasy, beach blond, takže se mi hnědý přeliv neustále vymývá. Jednou si umyju vlasy a jsem zelená. Nikdy předtím jsem nebyla u kadeřníka a teď tam musím být pořád.”

Tereza by se svým vlasovým trápením udělala ráda krátký proces a vlasy radikálně zkrátila, ale to není tak jednoduché. „Nejradši bych se ostříhala na kluka. Mně je to jedno. Ale v krátkých vlasech toho moc neodehraju. Minimálně do léta, kdy budu zase hrát Julii v Shakespearovských slavnostech, mi na hlavně bude muset něco zůstat,” krčí rameny Tereza Voříšková. ■